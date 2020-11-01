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01.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Enkazı 76 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere yönelik harekâtta kaybolan uçağın enkazı 76 yıl sonra kıyıya vurdu. Uçağı kullanan ve kendisine ulaşılamayan 21 yaşındaki İngiliz pilotun ise denizde boğulduğu düşünülüyor

Enkazı 76 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı’nın hüküm sürdüğü 1944 yılında Almanya diktatörü Adolf Hitler’in Nazi birlikleri, Hollanda’nın Gilze-Rijen Hava Üssü’nü de işgal etmişti. Hava üssünü Nazilerden kurtarmak için ABD’ye ait 72 bombardıman uçağıyla bölgeye harekât düzenlenmişti. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait “Spitfire” avcı uçağını kullanan 21 yaşındaki İngiliz pilot Sydney Hatfield Cheeseman da ABD birliğine eşlik ediyordu. Ancak Cheeseman operasyon sırasında uçağıyla birlikte aniden ortadan kayboldu. Harekatta yer alan pilotlardan birine göre, “Spitfire” avcı uçağı Hollanda kıyılarından 20 mil açıktayken kontrolden çıkmıştı. Ama tüm aramalara rağmen Cheeseman ve kullandığı uçağa ait hiçbir ize ulaşılamamıştı.

Kardeşi duygulandı

Geçen hafta ise cankurtaran Jasper Boeije, Hollanda’nın Vrouwenpolder köyündeki plajda gezerken bir uçağın enkazına rastladı. Kıyıya vuran enkazın üzerinde “Spitfire” yazısını gören Boeije, bu parçanın bir uçağa ait olduğunu anlayarak durumu iletmek için Hollanda’da İkinci Dünya Savaşı müzesi olan Wings to Victory’ye gitti. Yapılan araştırmada enkazın kayıp pilot Cheeseman’ın kullandığı uçağa ait olduğu belirlendi. Müze başkanı Martien van Dijk, “Uçağın enkazının 76 yıl sonra kıyıya vurması çok özel bir durum” açıklamasını yaparak uçağın bulunan parçasının sergileneceğini söyledi. Uçağının düşmesiyle denizde boğulduğu düşünülen pilotun hayattaki tek yakını olan kardeşi John Cheeseman (88) ise 76 yıl sonra ağabeyinin akıbeti anlaşıldığı için memnun olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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