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19.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Erimeye karşı özel battaniye

İsviçre’nin Gletsch kentinde bulunan Alp Dağları’nın en eski buzulu olan Rhone Buzulu’nun küresel ısınmanın etkisi nedeniyle erimesini önlemek amacıyla üzerine özel beyaz battaniyeler örtüldü.

Erimeye karşı özel battaniye

Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz battaniyelere bakarken görüntülendi.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
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