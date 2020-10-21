Ermeni mevzilerine yoğun bombardıman

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran sınırındaki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend’e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun “kamikaze” İHA’ları ise Ermenistan mevzilerinin kâbusu oldu.

Şiddetli topçu ateşi



Azerbaycan ordusu, sivillere ve mevzilere yaptığı atışlarla insani ateşkesi ilan eden Ermenistan’a, cephede sert bir şekilde karşılık veriyor. Ermenistan, Terter ve Ağdam bölgeleri şiddetli şekilde bombalarken, Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ bölgesinin tamamını kurtarmak için operasyonlarını hızlandırdı. Ermenistan mevzileri karadan topçu ve obüs atışlarıyla, havadan da ağırlıklı olarak kamikaze İHA’lar, SİHA’larla ateş altına alınıyor.

Aliyev TV’de açıkladı



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ’ın güneyinde yer alan ve İran sınırında bulunan Zengilan kentini de kurtardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, güneydeki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend’e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.



Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Hocavend’in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.



Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin Azerbaycan’ın kontrolünde olduğunu bildirdi. Aliyev, operasyonların başladığı 27 Eylül’den bugüne kadar Azerbaycan’ın imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan silahlarıyla ilgili bilgi verdi. Bugüne kadar Ermenilere ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermeni ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.



4 adet S-300 vuruldu



Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24’ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da yok edildiğini aktardı ve “Ermenistan ordusuna ait 4 adet S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu çok pahalı bir silahtır” dedi.

Karabağ’ın güneyinde hızla ilerleyen Azerbaycan, aynı başarıyı kuzeyde de sürdürmeyi amaçlıyor. Kuzeyde stratejik nokta Murov Dağı ile Ağdere’de stratejik tepeleri ele geçiren Azerbaycan askerleri, buradan Kelbecer ve Ağdam’ı kurtarmayı hedefliyor.



30 asker öldürüldü



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli bölgesinde karşı saldırı başlatan Ermenistan ordusundan 30 askerin öldürüldüğünü bildirdi. Çatışmalarda Ermenistan güçlerine ait iki adet T-72 tank, dört adet Grad füze sistemi, bir adet D-30 obüs ve 5 araç daha yok edildi. Azerbaycan ordusu’na ait kamikaze İHA’lar, Ermeni güçlerine ait OSA hava savunma sistemi, S- 300 hava savunma füze sistemine ait lançeri ve radarı imha etti.

