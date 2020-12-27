MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Ermeni siyasetçi: Azerbaycan ve Türkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeliyiz
ABONE OL
27.12.2020 - 19:57 | | DHA

Ermeni siyasetçi: Azerbaycan ve Türkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeliyiz

KarabaÄŸ savaÅŸÄ±nda Azerbaycan tarafÄ±ndan aÄŸÄ±r yenilgiye uÄŸrayan Ermenistan'Ä±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Levon Ter PetrosyanÄ±n siyasi danÄ±ÅŸmanÄ± Zhirayar Liparityan, "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesi gerekir. Yoksa baÅŸka yerlere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum" dedi.Â

Ermeni siyasetçi: Azerbaycan ve Türkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirmeliyiz

Ermenistan'Ä±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Levon Ter-PetrosyanÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan, 1990'lÄ± yÄ±llarda KarabaÄŸ mÃ¼zakerelerine katÄ±lan Zhirayar Liparityan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ yenilgisi sonrasÄ± Erivan yÃ¶netimine tavsiyelerde bulundu.

Liparityan, Ermenistan'Ä±n Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade ederek, Ermenistan'Ä±n Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesi gerekir. Yoksa Ã§antalarÄ± toplayÄ±p baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum" dedi.Â 

KOMÅžULARI DÃœÅžMAN GÃ–RMEYEN HÃœKÃœMETE Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR

Liparityan, Nikol PaÅŸinyan hÃ¼kÃ¼metini eleÅŸtirerek, Ermenistan'Ä±n komÅŸularÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸman olarak gÃ¶rmeyen bir hÃ¼kÃ¼mete ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti. Liparityan aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ermenistan herkesle baÄŸlarÄ± normalleÅŸtirmeli, Ã§Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta bu gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. KomÅŸularla iliÅŸkiler kurmak, Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile doÄŸrudan konuÅŸmak, komÅŸularÄ± anlamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek, bir ÅŸeye neden 'hayÄ±r' cevabÄ±nÄ± verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±r deÄŸil, komÅŸunuzla iletiÅŸim kurduÄŸunuza ve onun sorunlarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dair gÃ¼ven verecektir."

    Otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± hafif ticari aracÄ±n sürücüsü öldü, eÅŸi yaralandÄ±Bolu'da, TEM yolunda otomobilin arkadan çarptÄ±ÄŸÄ± hafif ticari aracÄ±n sürücüsü Mustafa E. (77) hayatÄ±nÄ± kaybetti, Emine E. ise yaralandÄ±. Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayÄ± yara almadan atlattÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika! Bakan Koca duyurdu: AÅŸÄ±larÄ±n geliÅŸi bir iki gün ertelendi

    Son dakika! Bakan Koca duyurdu: AÅŸÄ±larÄ±n geliÅŸi bir iki gÃ¼n ertelendi

    SGK'dan 24 ay maaÅŸ! BaÅŸvuru yapanlar...

    SGK'dan 24 ay maaÅŸ! BaÅŸvuru yapanlar...

    Çin menÅŸeli Sinovac aÅŸÄ±sÄ± kime nasÄ±l uygulanacak?

    Ã‡in menÅŸeli Sinovac aÅŸÄ±sÄ± kime nasÄ±l uygulanacak?

    TEM'de feci kaza! Çifti ölüm ayÄ±rdÄ±

    TEM'de feci kaza! Ã‡ifti Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±

    SÄ±radaki Haber

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet