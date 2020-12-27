Ermenistan'Ä±n ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Levon Ter-PetrosyanÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan, 1990'lÄ± yÄ±llarda KarabaÄŸ mÃ¼zakerelerine katÄ±lan Zhirayar Liparityan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ yenilgisi sonrasÄ± Erivan yÃ¶netimine tavsiyelerde bulundu.

Liparityan, Ermenistan'Ä±n Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri normalleÅŸmesi gerektiÄŸini ifade ederek, Ermenistan'Ä±n Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesi gerekir. Yoksa Ã§antalarÄ± toplayÄ±p baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmamÄ±z gerektiÄŸine inanÄ±yorum" dedi.Â

KOMÅžULARI DÃœÅžMAN GÃ–RMEYEN HÃœKÃœMETE Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR

Liparityan, Nikol PaÅŸinyan hÃ¼kÃ¼metini eleÅŸtirerek, Ermenistan'Ä±n komÅŸularÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸman olarak gÃ¶rmeyen bir hÃ¼kÃ¼mete ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtti. Liparityan aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ermenistan herkesle baÄŸlarÄ± normalleÅŸtirmeli, Ã§Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta bu gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor. Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak. KomÅŸularla iliÅŸkiler kurmak, Azerbaycan ve TÃ¼rkiye ile doÄŸrudan konuÅŸmak, komÅŸularÄ± anlamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek, bir ÅŸeye neden 'hayÄ±r' cevabÄ±nÄ± verdiklerini anlamak gerekiyor. Bu, dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±r deÄŸil, komÅŸunuzla iletiÅŸim kurduÄŸunuza ve onun sorunlarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±za dair gÃ¼ven verecektir."