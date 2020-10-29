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29.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Ermeni vahşeti: Misket bombası

Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam eden Ermenistan, Berde’yi de misket bombasıyla vurdu: 21 sivil öldü, 70 kişi yaralandı

Ermeni vahşeti: Misket bombası
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Ateşkesi sürekli ihlal eden Ermenistan, sivillere yönelik katliamlarına bir yenisini daha ekledi, Azerbaycan’ın Berde şehrine misket bombası attı. Katliamda 21 sivil can verdi, 70 kişi de yaralandı. Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki 13 köyü daha kurtardı.

Ermenistan ordusu, Karabağ’da ilan edilen üçüncü insani ateşkesi de ihlal etmeye devam ediyor. Ermenistan topraklarından dün Azerbaycan’a atılan misket bombası, Dağlık Karabağ’ın dışındaki Berde kent merkezini vurdu. Misket bombaları, Berde’de insan yoğunluğunun en fazla olduğu çarşı merkezine isabet etti.

‘Ben annesiz kaldım’

Hain saldırıda, 21 sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı yaklaşık 70 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana gelirken, en az yedi araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye araçları, bombaların patlaması sonucu çıkan yangını söndürdü. Annesini kaybetmenin şokunu yaşayan Leyla Mustafeyeva, AA muhabirine, “Ben evdeydim. Annem dışarı çıktı. Birden patlama sesi geldi. Annemi göremedim. Şu anda morgda. Ben annesiz kaldım” diye gözyaşı döktü.

Ermeni vahşeti: Misket bombası



Ermenistan dağıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter’dan “Berde’de Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin roket saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İşgalcilere savaş alanında gereken cevap verilecektir” dedi.

Azerbaycan ordusu da ilerlemeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’dan toplanan askeri personelin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gönderilmeye devam ettiğini ve 2 bin kişiye savaşmak üzere emir verilmesine rağmen sadece 300 kişinin toplandığını bildirdi. Birçok asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Ermenistan iyice sıkıştı

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun bir Osa uçaksavarı, üç Grad füze sistemi, altı D-30, beş D-20 ve bir D-44 obüsü, iki Giasint-B topu, bir 120 milimetrelik havan, bir Konkurs tanksavar füze sistemi ve altı otomobil imha edildi, çok sayıda asker etkisiz hale getirildi.

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