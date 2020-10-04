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04.10.2020 - 13:17 | | AA

Ermenistan Azerbaycan'ın Gence şehrine füzelerle saldırdı

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentte bazı evler vuruldu, can kaybı ve yaralılar var.

Ermenistan Azerbaycan'ın Gence şehrine füzelerle saldırdı

Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti gencede bazı evler vuruldu, resmi açıklamaya göre bir sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Taksi durağının yanında 2 bin yıllık lahitBursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
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