22.10.2020 - 09:33 | | AA
Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.
Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.