Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı
Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE MİSKET BOMBASI ATIYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim yerlerine misket bombası attığını vurgulayarak, 'Ermenistan tarafından ateşlenen misket bombalı roketler, Goranboy bölgesinde köylere yakın noktalara düştü. Ermenistan, Azerbaycan'ın yerleşim bölgelerine karşı aktif olarak misket bombası kullanıyor' dedi.