01.06.2020 - 10:01 | | AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın corona virüs testi pozitif çıktı!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Mardin'de PKK ve işbirlikçilerine şafak operasyonuMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.