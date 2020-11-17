Ermenistan, çekildiği Ağdam'da karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi

Cephe hattının Ağdam istikametinde Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Ermeniler, sivil nüfusun bulunmadığı Ağdam'dan ayrılırken karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe veriyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar boşaltması bekleniliyor.