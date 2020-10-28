Ermenistan darbe üstüne darbe yiyor

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısı üzerine, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Azerbaycan’ın başlattığı harekatın üzerinden tam 1 ay geçti.

Bu süre zarfında Azerbaycan ordusu, dört şehir (Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı), 4 kasaba, 170’ten fazla köy, Murov Dağı ve çok sayıda stratejik tepeleri işgalden kurtardı.



Cephede bozguna uğrayan Ermenistan’da peş peşe üst düzey görevden almalar yaşanıyor. Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ’ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın çatışmalarda yaralandığını ve yerine Mikael Arzumanyan atandığını açıkladı. Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan ve Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes ise görevden alındı. Daha önce, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan de görevinden alınmıştı.



Ermenistan ordusu, Karabağ’da ilan edilen 3. insani ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, Azerbaycan ordusunun da ilerleyişine engel olamıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu; Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusunu engelledi. Kayıp veren Ermenistan askerleri geri çekildi. Ermenistan ordusuna ait 18. Motorlu Piyade Tümeni’nin ön yönetim karakolu imha edildi.



Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte “kadın birlikleri” oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti. Hakobyan, ardından da cepheye gideceklerini söyledi.



‘Harutyunyan öldürüldü’ iddiası



Bazı kaynaklar, Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA’ların, sözde Karabağ yönetiminin Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın bulunduğu aracı imha ettiğini iddia etti. Söz konusu olaya ilişkin, İHA’dan çekildiği belirtilen görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Görütünlere göre, bir araç havadan nokta atışı ile vuruluyor. Ermenistan’ın açıklamalarının aksine Harutyunyan’ın çatışmalarda yaralanmadığı, bu saldırıda öldürüldüğü ileri sürülüyor.