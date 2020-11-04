Ermenistan, fosfor mermisi kullanıyor

Dağlık Karabağ’ı işgal eden, Gence ile Berde’de sivillere yönelik katliamlarla tepki çeken Ermenistan, bu kez de cephe hattında fosfor mühimmatı kullanmaya başladı. Uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak olan fosfor mermisi Fuzuli’de bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan fosfor mermisinin Azerbaycan Topraklarının Mayınlardan Temizlenmesi Milli Ajansı (ANAMA) tarafından bulunarak imha edildiğini duyurdu. Hacıyev, “Ermenistan fosfor kullanarak Şuşa ormanlarında insansız hava araçlarının kameralarını beyaz dumanla kapatmak için ateş yaktı” dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı üç gün önce, Hocavend kenti yönünde bulunan Ermenistan birliklerine, büyük miktarda fosforlu mühimmatın götürüldüğüne ilişkin istihbarat aldıklarını açıklamıştı. Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açıyor. İlerleyen aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanıyor.











Şuşa’ya yaklaşıldı



Çatışmalar Ağdere, Hocavend, Zengilan, Gubadlı yönlerinde devam ederken, Azerbaycan ordusu Karabağ’ın kalbi olarak bilinen Şuşa’ya ilerliyor. Şuşa güneyinde çatışmalar sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de “Şuşa’ya bir nefes kadar yakınız” açıklaması yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait askeri karargahı vurduğunu duyurdu ve karargahın vurulma anlarını paylaştı. Ermenistan’a ait bir İHA da cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği sırada Azerbaycan hava savunma güçlerince düşürüldü. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı da, doğu ekseninde bazı yerlerden “taktiksel” olarak çekildiklerini açıkladı.



‘Voma’ya soruşturma

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan vatandaşı Vladimir Vartanov’un farklı milletlerden kişilerden “VoMa” isimli bir tabur kurduğunu, tabur üyelerinin terör amacıyla eğitildiğini ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında terör eylemlerinde bulunduklarının belirlendiğini bildirdi. Vartanov’un taburunda Ermeni asıllı yabancıların yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, terörist yapılanmayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.