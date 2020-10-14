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14.10.2020 - 13:45 | | AA

Ermenistan İHA'sı düşürüldü

Fuzuli kentine doğru uçan drone Azerbaycan hava savunma sistemleri tarafından vurularak yok edildi.

Ermenistan İHA'sı düşürüldü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde haberi daha vererek, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde incelecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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