14.10.2020 - 13:45 | | AA
Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Fuzuli kentine doğru uçan drone Azerbaycan hava savunma sistemleri tarafından vurularak yok edildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.
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