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07.11.2020 - 16:50 |

Ermenistan yine şehirlere saldırdı! Bir sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan ordusunun, Berde ilinin Yeni Eyrice köyüne gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Ermenistan yine şehirlere saldırdı! Bir sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Berde iline top ve füzelerle saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, Yeni Eyrice köyünde bir eve mermi isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rehimov'un hayatını kaybettiği, evin de ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

Deprem felaketinde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı böyle görüntülendiİzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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