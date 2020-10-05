Ermenistan yine sivilleri vurdu

Ermenistan güçlerinin, işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyon dün sekizinci günündeydi. Harekat kapsamında Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki topraklarını teker teker kurtarıyor. SİHA ve İHA’larla hava üstünlüğünü elinde tutan Azerbaycan, Ermenistan’a ağır kayıplar verdirdi. Stratejik öneme sahip Sukovuşan (Madaqiz) ve yedi köyün ele geçirilmesinin ardından savaşın başından beri sivil hedefleri vuran Ermenistan’ın saldırıları da arttı. Ermenistan gün boyunca sivillerin yaşadığı Terter ve Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye uzun menzilli füzelerle saldırdı. Ermenistan tarafından Gence’ye atılan 6 füzeden 4’ü patladı. Aziz Aliyeva mahallesinde bir eve isabet eden roket nedeniyle iki sivil hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Birçok ev de kullanılamaz hale geldi.

Füze ve top saldırıları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları akşam saatlerinde de devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sanayi kenti Mingeçevir’e füze saldırısı, Terter’e ise top atışı gerçekleştirdiğini, bazı sivillerin yaralandığını duyurdu. Hacıyev, ayrıca Hızı ve Abşeron bölgelerine de Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını açıkladı.

Evlere isabet etti

Gence’ye yapılan füzeli saldırıda evi ağır hasar alan Elham Elhamallahverdiyev, “Adice sivillere saldırıyorlar. Evde eşim vardı çok şükür ona bir şey olmadı ama evimizin hali ortada. Giden evimiz olsun ama devletimiz milletimiz var olsun. Kaybedeceklerini anladıkları için sivillere saldırmaya başladılar” diye konuştu. Cephe hattına kuş uçuşu 45-50 kilometre mesafede olan Gence’nin vurulmasıyla ilgili olarak bölge halkı füzelerin Karabağ cephe hattının dışından, Ermenistan içerisinden atıldığını söylüyor. Ermenistan’ın sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda toplam 23 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.

HALK TERTER’İ TERK ETMİYOR

Ermenistan’ın en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Terter ilçesinde yıkımın izleri açıkça görülüyor. Kasabadaki ev ve iş yerlerinin çoğu atılan grad füzeleri ve havan toplarının etkisiyle yıkılmış durumda. Ermenistan’ın saldırılarına rağmen Terter ilçesinde yaşamaya devam eden halk, evlerini terk etmeyeceklerini belirterek Dağlık Karabağ’ın yeniden özgürleşeceğine inandıklarını söylüyor. 38 yaşındaki Agayev Ragil Arifoğlu, “Ordumuz kahramanca savaşıyor biz de Terter’i terk etmedik burada yaşıyoruz. Ermeniler burayı füzelerle toplarla vurdu. Çocuk, yaşlı, kadın, erkek sivilleri öldürdüler. Ama biz öz yurdumuzu terk etmeyiz” dedi.

Karabağ’ın anahtarı

Ermenistan işgalindeki Karabağ’ın başkenti Xankenti’ne giden ana yol üzerinde bulunan Madagiz’in kurtarılmasından sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kente işgalden önceki adı olan Sukovuşan isminin geri verildiğini açıkladı. Konumu itibariye stratejik öneme sahip olan Sukovuşan, Terter-Ağdere-Xankenti hattı arasında arasındaki önemli bir kavşak. Kentte bulunan Sukovuşan Barajı ile Azerbaycan’ın Terter, Ağcabedi, Yevlak, Berde kentlerinde 30 yıldır yaşanan su sıkıntısı da çözülmüş olacak.

Cebrail kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail’i işgalden kurtardığını bildirdi. MSB açıklamasında, “Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı” bilgisi paylaşıldı. Ardından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov’un 18 Haziran 2010’da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti. Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.