Ermenistan’da kritik isim görevden alındı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 8 Ekim 13.00’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının bilançosunu açıkladı. Bu süre içinde, 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 154 sivil de yaralandı. Ermenistan’ın saldırılarında 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası da kullanılamaz hale geldi.



Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında bozguna uğrayan Ermenistan’da önemli bir isim görevden alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.









10 tank imha edildi



Diğer yandan dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracı imha etti. Ermenistan 1. ve 7. alaylarından bir grup asker, mevzileri terk ederek kaçtı.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine ait karargah ve mühimmat deposunu topçu atışıyla vurdu. Berde ve Terter’i vuran grad füzeleri de kamikaze İHA ile imha edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin bırakıp kaçtıkları askeri araç ve ekipmanların görüntülerini paylaştı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, “Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ” dedi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan güçlerine ait bir kamikaze İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar Cebrail, Fuzuli ve Ağdere hattında yoğunlaşıyor.

Putin’den davet



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını bugün için Moskova’ya davet etti.





Opera sanatçısı cephede öldü



Ermenistan ordusu saflarında savaşmak için Lübnan’dan gelen opera sanatçısı Gevorg Khajian da Cebrail çevresindeki çatışmalarda öldü. Khajian, savaşın başlamasıyla Dağlık Karabağ’a gelmiş ve Ermenistan saflarına katılmıştı.







