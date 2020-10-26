26.10.2020 - 17:27 | | AA
Ermenistan'da Sınır Birlikleri Komutanı görevden alındı
Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.
Kararnamede, Sarkisyan’ın görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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