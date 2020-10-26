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26.10.2020 - 17:27 | | AA

Ermenistan'da Sınır Birlikleri Komutanı görevden alındı

Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

Ermenistan'da Sınır Birlikleri Komutanı görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

Kararnamede, Sarkisyan’ın görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, 8 Ekim'de görevden alınmıştı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.

Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Ayılınca saldırmaya başladıBeşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
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