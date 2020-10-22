Ermenistan'dan skandal 'Serdar Ortaç' paylaşımı

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında çaresiz kalan Ermenistan, algı oluşturmak için resmi kurumları ve yetkilileri aracılığıyla alay konusu olan paylaşımlar yapıyor.

Son olarak internet sitesinden “Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı” başlıklı bir haber yayımlayan Ermenistan Kamu Radyosu, şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafını kullandı. Ortaç’ın 2000 yılında Sivas’ta askerlik yaptığı sırada çekilen fotoğrafın paylaşılması, sosyal medyada alay konusu oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun daha önce de Serdar Ortaç’ın başka bir fotoğrafını ise ''Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor'' başlıklı yayımlanan bir haberde kullandığı görüldü.