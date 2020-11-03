Ermenistan’ın bir uçağı daha düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekat başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun sekiz köyü daha işgalden kurtardığını açıkladı. Buna göre, Zengilan’ın Dere Giletağ, Büyük Giletağ; Gubadlı’nın Işıklı, Muradhanlı, Milanlı; Cebrail’in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulağ köyleri Ermeni güçlerden temizlendi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan ordusuna ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin ardından, savaş uçaklarını daha sık kullanmaya başladı. Zangilan bölgesinde Ermenistan’a ait bir SU-25 savaş uçağı, Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu sırada, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi. Böylece harekat başlangıcından bu yana Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı altıya yükseldi.