Ermenistan'ın saldırılarında sivil kayıp artıyor

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

RUSYA'DAN ÇAĞRI

Rusya Savunma Bakanı Ermenistan ve Azerbaycan yetkililerini arayarak geçtiğimiz hafta varılan ateşkese uymaları çağrısını yineledi.

ERMENİ FÜZE SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da önleyici tedbirler aldığı ifade edildi.

AZERBAYCAN SİVİL NÜFUSUNU HEDEF ALAN KELBECERDEKİ ERMENİ FÜZE SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistanın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı ve bu füze sisteminin Azerbaycan sivil halkını hedef aldığı belirtildi. Azerbaycan ordusu, meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdi.

Bakanlık açıklamasında Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi ifadeleri kullanıldı.