Ermenistan'ın sivillere saldırıları sürüyor!

12'inci gününe giren Dağlık Karabağ savaşındaki tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

16:15 : Ermenistan bugün günü, Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ'da tarihi bir katedrali bombaladığını iddia etmişti. Azerbaycan ise, Ermeni katedralinin bombalanması iddiasını yalanladı.

16:00 : Sivilleri vuran Ermenistan'ın saldırıları hakkında MSB "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" açıklamasında bulundu.

14:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Tek taraflı ateşkes çağrıları çatışmanın bitmesine değil işgale dayalı mevcut statükonun devam etmesine yarar" açıklamasını yaptı.

13:00 : Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

12:55 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Barda ve Terter şehirlerine saldırıda kullanılan Grad füze rampasının vurulduğu görüntüleri paylaştı. Hacıyev, rampanın yok edilmesiyle çok sayıda sivilin hayatının kurtulduğunu söyledi.

12:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Barda kentine Toçka taktik füzelerle saldırdığını duyurdu.

12:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

11:55 : Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

11:00 : Azerbaycan Dışişleri Bakanı Leyla Abdullayeva, ülkesinin işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşayan etnik Ermenilere diğer vatandaşlarla aynı şekilde davranacağını söyledi.

10:30 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Barda kentini ateş altına aldığını duyurdu.

10:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun arkalarında bırakarak kaçtığı tankların görüntülerini paylaştı.

10:00 : Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivil yerleşkede uçan bir kamikaze dronunun (insansuz hava aracı) düşürüldüğünü duyurdu.

09:50 : Reuters haber ajansı, sınırdaki Terter'de Ermenistan mevzilerini döven top atışlarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

09:40 : 1991-1994 savaşından bu yana en şiddetli çatışmalar ve ağır kayıpların kayda geçerken, Azerbaycan Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Goranboy'u gece saatlerinde topçu ateşine tuttuğunu duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, topçu saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan siviller var. Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca Ermenistan'a ait bir silahlı insansız hava aracının Ağstafa bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü yer aldı.

09:20 : Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın şehir ve köylerine top ve füzelerle ateş açtı.

09:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığı bildirildi.

08:45 : Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

08:30 : Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.

08:00 : Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.