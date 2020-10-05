Smbatyan Ermenistan'a ait bir haber sitesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, Azerbaycan'a silah satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili Ä°srailli yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ve iki-Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde Tel Aviv yÃ¶netiminin BakÃ¼'ye silah ihracatÄ±nÄ± durdurabileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir yetkili yerel basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te Smbatyan'Ä±n aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin yorum yapmayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Ermenistan, 1 Ekim'de Azerbaycan'a silah satÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Smbatyan'Ä± Ã¼lkesine geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Reuven Rivlin, bugÃ¼n Armen Sarkisyan ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve Azerbaycan ile uzun sÃ¼redir devam eden iliÅŸkilerinin olduÄŸunu, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin herhangi bir tarafa yÃ¶nelik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

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