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21.07.2020 - 10:23 | | AA

Esad rejimi El Bab'a saldırdı

Türkiye'nin teröristlerden temizlediği ilçeyi füzelerle hedef alan rejim güçleri, iki sivilin ölümüne yol açtı.

Esad rejimi El Bab'a saldırdı

Beşar Esad rejimi ve destekçileri, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Rejim ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab ilçesinin batısındaki Berata köyüne gece saatlerinde dört Grad füzesiyle saldırdı.

Saldırıda köyde yaşayan iki sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 23 Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.

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