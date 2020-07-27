Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 5 yaralı

Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kırsalındaki köyleri hedef aldı. Saldırıda 5 sivil yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı. Bazı sivillerin enkaz altında olduğu ifade edildi. Hedef alınan köylerdeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.