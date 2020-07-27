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27.07.2020 - 13:20 | | İHA

Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 5 yaralı

Esad rejiminin İdlib’in kırsalındaki köylere düzenlediği topçu saldırılarında 5 sivilin yaralandığını öğrenildi.

Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 5 yaralı

Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kırsalındaki köyleri hedef aldı. Saldırıda 5 sivil yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırıldı. Bazı sivillerin enkaz altında olduğu ifade edildi. Hedef alınan köylerdeki bazı evler kullanılamaz hale geldi.

 

Vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebilecek!Sağlık Bakanlığı'nın, 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, 35 ilde bin 377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığını denetlediklerini kaydetti.
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