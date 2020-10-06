Esad, Rusya’nın varlığını savundu

Moskova’nın Suriye’deki savaşa müdahalesinin 5. yıldönümü nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı’na ait “Defence TV” kanalına konuşan Esad, “Küresel askeri güç dengesi Rusya’nın rolüne ihtiyaç duyuyor. Bu askeri üslere ihtiyaç var ve biz de bundan fayda sağlıyoruz” dedi.

Esad, Suriye’deki Rus askeri üsleri sayesinde Washington’un bölgedeki varlığının dengelendiğini, bu üslerin Batı’nın bölgedeki askeri varlığına karşı mücadele için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Üs için ek arazi

Bununla birlikte Esad, Suriye ordusunun Rusya’nın askeri müdahalesi öncesi, Suudi Arabistan ve Katar’ın yanı sıra Washington ve Batı tarafından doğrudan finanse edilen ve teçhizat verilen silahlı muhalefete karşı “tehlikeli bir durumda” kaldığını da savundu. Rusya, 2015 yılında hava operasyonlarına destek vererek başlattığı Suriye’deki askeri varlığını 2017 yılında kalıcı üsler oluşturarak pekiştirmişti.

Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye kentindeki Hmeymim Hava Üssü’nün yanı sıra bir de Sovyetler Birliği döneminden kalma Tartus limanında askeri deniz üssü bulunuyor. Rusya, Suriye’de bulunan askeri üslerini rejim güçlerine operasyonlarda destek vermek amacıyla kullanıyor. Bununla birlikte Moskova’nın geçtiğimiz

Ağustos ayında yayımladığı belgelerde, Şam rejiminin, Rusya’ya Hmeymim üssünü genişletmesi için ek alan sağlamayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı.