'Eşcinsel insanlara vermeye çalıştılar, engelledik'

Çavuşoğlu, Kanal D’de katıldığı programda, Almanya’da Türk ailelerin çocuklarının ellerinden alındığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dormagen kentinde Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan Altınkaya Ailesinin duruma ilişkin tüm hukuki süreci takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’nin dış politikasının bir çok önceliği var. Bunlardan biri de, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza devletimizin varlığını ve gücünü hissettirmek. Vatandaşlarımızın yurt dışında yaşadığı sorunları çok yakından takip ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Maalesef bahsedilen konuda gerçeklik payı çok yüksek. Başından beri takip ediyoruz. Gündeme getirdiğiniz ailenin çocukları ile ilgili konuyu da ilk günden itibaren takipteyiz. Bu konuda bir yargı süreci var. Başkonsolosluğumuz aile ile görüşüyor. İki vatandaşımız da gönüllü olarak ailenin avukatlığını üstlendi. Tüm imkanlarımızla ailenin yanındayız. Geçmişte de haklı ya da haksız ailelerinden alınan çocuklar var. Fakat bu çocukları, özellikle bazı bölgelerde eşcinsel şekilde birlikte yaşayan insanlara aile sıfatı vererek, vermeye çalıştılar. Girişimlerimizle bunların bir çoğunu engelledik. Hatta çocukları almak için talepte bulunan Türk aileleri oldu. Bu anlamda özellikle Almanya’da yaşayan Türk toplumunu daha duyarlı hale getirmek için çalışmalar yaptık. Bazen haklı sebeplerden dolayı da ailelerden çocuk alınabiliyor. Ancak haklı sebepten dolayı alınsa bile bu çocukların kime verileceği konusunda kasıtlı tutumlar gördük. Bu konu son 5-6 yıldır gündemimizde.”

Hukuk desteği

Ailelerinden alınan çocukları Türk ve Müslüman görevlilerin çalıştığı Berlin’deki bir yurttan kiraladıkları bölümde barındırdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız aracılığıyla ailelere danışmanlık veriyoruz. Hukuk danışmanlığımızın sayısını ve mesaisini arttırıyoruz. Çünkü bu tür durumlarda vatandaşlarımıza hukuk danışmanlığı da vermek zorundayız. Özellikle son zamanlarda ırkçı, İslam karşıtı saldırılar arttı. Dolayısıyla vatandaşlarımıza bu anlamda da hukuk desteği veriyor, avukat tutuyoruz” dedi.

Çocuğa ‘Türkçe konuştun’ cezası

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Villingen Schwenningen beldesindeki bir ilkokulda 9 yaşındaki kız öğrenci arkadaşları ile Türkçe konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından cezalandırıldı. Ailesi, üçüncü sınıftaki çocuklarından Türkçe konuşmasının cezası olarak “Neden Almanca konuşuyoruz?” konulu bir yazı yazmasını isteyen öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Ailelere destek gösterisi düzenlenmişti

Dormagen beldesinde Alman Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan aileler için 12 Temmuz’da destek gösterisi düzenlenmişti. Mahkemenin, Dormagen’da yaşayan Altınkaya ailesinden, darp iddiasıyla Gençlik Dairesi tarafından alınan çocukları Yakup ve Kuzey’in annesine verilmesine yönelik kararının iki haftadır uygulanmadığının ortaya çıkması üzerine Türkler başta olmak üzere çevre sakinleri sokağa dökülmüştü. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti. Eylemciler adına konuşan Mehmet Altınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek, “Burada toplanan binlerce kişi adına sesleniyorum, herkes sizi çok seviyor. Ne olursunuz sessizliğimizin sesi siz olun” demişti.