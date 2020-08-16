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16.08.2020 - 13:02 |

Eşini kurtarmak için köpek balığını yumrukladı!

Avustralya medyasının aktardığına göre bir kadın, eşinin onu bırakana kadar hayvanı defalarca yumruklamasının ardından, bir büyük beyaz köpekbalığının saldırısından sağ kurtuldu.

Eşini kurtarmak için köpek balığını yumrukladı!

35 yaşındaki Chantelle Doyle Cumartesi sabahı Yeni Güney Galler, Port Macquarie’deki Shelly Plajı’nda eşiyle sörf yaparken, üç metrelik köpek balığı tarafından sağ baldırından ve kalçasının arkasından ısırıldı.

Bacağında ciddi yaralanmalarla yerel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra ameliyata alınmak üzere daha büyük bir hastaneye hava aracıyla taşındı.

Yeni Güney Galler’deki su güvenliği ve cankurtaranlık kuruluşu Surf Life Saving NSW’in başkanı Steven Pearce, Doyle’un eşinin köpekbalığının üstüne çıkmak için sörf tahtasından atladığını söyledi.

Sydney Morning Herald’a konuşan Pearce, “Bu adam hayvana doğru yüzdü ve köpek balığının üstüne çıkmak için sörf tahtasından atladı, kadını bırakması için ona vurdu, sonra da kadının plaja dönmesine yardım etti” dedi.

Saldırıdan sonra Port Macquarie’deki plajlar, köpekbalığının aranması için kapatıldı.

Pearce, “son birkaç ayda sahil şeridinde epey ciddi ve trajik köpekbalığı saldırıları yaşandığını” söyledi.

2020’de Avustralya karasularında 5 ölümlü köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Bu, ülkedeki yıllık üç ölümcül saldırı ortalamasının üstünde.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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