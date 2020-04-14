Eşini öldüren adam, cinayete 'corona virüs süsü' verdi

Corona virüs salgında merkez üssü haline gelen ABD’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, 51 yaşındaki eşi Gretchen’ın corona virüsten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

GERÇEK, İNCELENEN MESAJLARLA ORTAYA ÇIKTI

Gretchen’in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony’nin arkadaşlarına gönderdiği “corona virüs olduğunu belirten” yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı. Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico’da gözaltında tutuluyor.