MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Eşini öldüren adam, cinayete 'corona virüs süsü' verdi
ABONE OL
14.04.2020 - 13:32 | | DHA

Eşini öldüren adam, cinayete 'corona virüs süsü' verdi

Florida’da eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen’ın corona virüsten öldüğünü iddia ederken, soruşturma sonuçları kadının cinayete kurban gittiğini gösterdi.

Eşini öldüren adam, cinayete 'corona virüs süsü' verdi

Corona virüs salgında merkez üssü haline gelen ABD’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, 51 yaşındaki eşi Gretchen’ın corona virüsten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

GERÇEK, İNCELENEN MESAJLARLA ORTAYA ÇIKTI

Gretchen’in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony’nin arkadaşlarına gönderdiği “corona virüs olduğunu belirten” yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı. Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico’da gözaltında tutuluyor.

Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 200 kilo...Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, zabıta ekiplerince bir iş yerine yapılan denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES şartı kalktı mı,açılımı nedir? YÖK Başkanı açıkladı! Doktora ve yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı?

ALES şartı kalktı mı,açılımı nedir? YÖK Başkanı açıkladı! Doktora ve yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı?

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Son dakika... İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlardan duyulan sesle ilgili açıklama

Son dakika... İstanbul'da korkutan deprem! Uzmanlardan duyulan sesle ilgili açıklama

Sıradaki Haber