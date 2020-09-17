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17.09.2020 - 22:22 | | DHA

Eşiyle tartışıp 5. kattan atladığı iddia edilen kadın öldü

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Makbule T. (41), 5. kat penceresinden atlayarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 826 Sokak üzerinde yer alan 13 katlı binanın 5. katında meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Makbule T., bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı.

İddialara göre; tartışmanın ardından evin penceresine çıkan Makbule T., kendini boşluğa bıraktı. T.'nın düştüğünü gören eşi ve kızı hemen aşağı inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Makbule T.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından T.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Makbule T.'nın hayatını kaybettiğini gören eş ise karısının yanı başında kendini yere attı. Acılı eş 'Makbule neden yaptın' diye feryat etti.

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