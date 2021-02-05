Eski bakan partisinden istifa etti

Facebook sayfasından istifasını duyuran Stöjberg, Yüce Divan’a gönderilmesine destek veren parti başkanı Jacob Ellemann-Jensen ile aralarındaki anlaşmazlığa işaret etti ve partide yeri olmadığına kanaat getirdiğini söyledi.



Stöjberg, “Kalbimde büyük bir sızıyla bugün partiden ayrıldım. Benim için üzücü ama maalesef başka türlü bir karar alamazdım. Liberal Parti’nin, Jacob Ellemann-Jensen ile parti yetkilileri öncülüğünde, her zaman uğruna savaştığım değerlerden hızla uzaklaştığını düşünüyorum. Bu nedenle söz konusu değerlerin mücadelesini bağımsız milletvekili olarak vermem en doğrusu” ifadelerini kullandı. Stöjberg, ülkeye gelen sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden hukuksuz şekilde ayrılması yönünde talimat verdiği ve Meclis’e yalan söylediği gerekçesiyle Yüce Divan’a gönderilmişti.