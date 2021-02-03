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03.02.2021 - 07:00 |

Eski bakan Yüce Divan’da yargılanacak

Danimarka ana muhalefet partisi Liberal partili eski Uyum ve Göçmen Bakanı İnger Stöjberg, 2016 yılında verdiği yasalara aykırı bir talimat nedeniyle Yüce Divan’da yargılanacak.

Eski bakan Yüce Divan’da yargılanacak
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

 

Danimarka Parlamentosu’nda dün yapılan oylamada, 139 evet oya karşın, 30 hayır oyuyla eski Bakan Stöjberg’in Yüce Divan’da yargılanmasına karar verildi. Stöjberg, 2015-2019 yılları arasında Uyum Bakanı olduğu dönemde, ülkeye gelen mülteci 23 çiftten sadece birinin yaşının 18’in altında olan kadın eşleri, kocalarıyla kaldıkları kamplarından ayırarak başka kamplara yerleştirilmesiyle suçlanıyordu. Danimarka yasalarına göre, çocuk evliliğin yasak olması nedeniyle bu talimatı verdiğini belirten Stöjberg, kesinlikle yasa dışı bir uygulama yapılmasını emretmediğini savundu. Danimarka tarihinde 5 bakanın yargılandığı Yüce Divan’da, Stöjberg’in suçlu bulunması durumunda, para cezası ya da iki yıla kadar tedbirli hapsi istenebilecek.

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