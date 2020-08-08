Eski başkandan Google’a dava

Kirchner’in adı Google’da arandığında şu anki görevi olan “Devlet Başkanı Yardımcısı” yazması gereken bölümde “Arjantin Devleti’nin Hırsızı” sonucuyla karşılaşılıyordu. Adı yolsuzluk skandallarına karışan ve hakkında 9 soruşturma yürütülen siyasetçinin iki kez tutuklu yargılanmasına hükmedilmiş, dokunulmazlığı sayesinde cezaevine girmekten kurtulmuştu. Milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan eski lider, davaya ilişkin açıklamasında, “Bu boyuttaki bir platformda yalanlar ve hakaretler başladığında, yayılmasının önünü alamıyorsunuz. Hakarete uğrayanın aldığı yaranın ise tarifi yok” dedi.