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08.08.2020 - 07:00 |

Eski başkandan Google’a dava

Arjantin’in eski devlet başkanı Cristina Kirchner, Google’da ismi aratıldığında çıkan sonuçta “hırsız” olarak tanımlandığı gerekçesiyle şirkete hakaret davası açtı.

Eski başkandan Google’a dava

Kirchner’in adı Google’da arandığında şu anki görevi olan “Devlet Başkanı Yardımcısı” yazması gereken bölümde “Arjantin Devleti’nin Hırsızı” sonucuyla karşılaşılıyordu. Adı yolsuzluk skandallarına karışan ve hakkında 9 soruşturma yürütülen siyasetçinin iki kez tutuklu yargılanmasına hükmedilmiş, dokunulmazlığı sayesinde cezaevine girmekten kurtulmuştu. Milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan eski lider, davaya ilişkin açıklamasında, “Bu boyuttaki bir platformda yalanlar ve hakaretler başladığında, yayılmasının önünü alamıyorsunuz. Hakarete uğrayanın aldığı yaranın ise tarifi yok” dedi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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