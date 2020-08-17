Eski Belarus cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya: 'Ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım'

Tercih neticelerinin söylenmesinden sonra Litvanya’ya geçerek ülkedeki tercih neticelerine müteveccih protesto şovlarını destekleyen Tikhanovskaya, hafta sonu yapılan protestoları değerlendiren video yayımladı.

Tikhanovskaya, kendisinin siyasetçi olmayı istemediğini ancak mukadderatının bunu tanımladığını söyledi.

Ülkede başkalaşımın hakikatleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Tikhanovskaya, “Ülkenin uysallaşması ve klasik ritmine dönmesi için mesullük almaya ve milli bir lider olarak hareket etmeye hazırım.” ifadesini kullandı.

Tikhanovskaya, ülke genelinde protesto mitingleri ve iş vazgeçme eylemleri yapanlarla dayanışma içerisinde olduğu iletisini vererek, cezaevilerdeki politik mahkumların özgür vazgeçilmesini ve yine cumhurbaşkanlığı tercihlerinin yapılmasını istedi.

FABRİKALARDA İŞ VAZGEÇME EYLEMİ

Öte yandan ülkede bazı fabrikalarda Lukaşenko’yu protesto eden bazı emekçiler iş vazgeçme eylemi başlattı. Bazı protestocular devlet televizyon kanalları önüne giderek protesto şovlarına kanallarda yer verilmesi için şov tertip etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk Ağır İş Cihazları Fabrikası’na gelerek iş vazgeçme eylemi yapan emekçilerle görüştü.

Emekçilerle görüşme esnasında yer yer Lukaşenko’nun lafını keserek slogan atan emekçilere, fabrika dışında bir araya gelen bir grup da destekledi.

LUKAŞENKO: "ÇALIŞMAK İSTEMEYENLERİ GÜÇLE ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ"

Lukaşenko yaptığı konuşmada genel olarak fabrikaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "bazı emekçilerin ortalıkta gezdiğini ve 200 kadar emekçinin eylem havası yarattığını" söyledi.

Fabrikalarda daha çok insan çalışması için yer açtıklarını ifade eden Lukaşenko, “Kim çalışmak istiyorsa çalışsın. Çalışmak istemeyenleri güçle çalıştırmayacağız.” diye konuştu.

Belarus Merkez Tercih Komitesinden yapılan söylemede, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı tercihini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın reylerinin ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu. Lukaşenko'nun kazandığının bülten edilmesinden sonra protesto şovları başlamıştı.