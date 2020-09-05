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05.09.2020 - 10:43 | | İHA

Eski koca dehşeti! 12 kez bıçakladı

Rusya’da, ayrıldığı eşini takip eden saldırgan, eski eşini alışveriş sırasında 12 kez bıçakladı Kadın bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Zainsk şehrinde yaşanan koca dehşetinin görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Ayrılığı kabullenemeyen eksi eş, geçtiğimiz yıl ayrılan karısını tehdit etti. Daha sonra eski karısını takip eden saldırgan eş, eski eşinin markete girmesinin ardından içeriye girdi. Bir kasiyer ve 3 müşterinin bulunduğu markete giren saldırgan koca, dehşet saçtı. Zanlı cebindeki bıçağı çıkararak eski karısını karnından defalarca bıçakladı. Karısı direnirken marketteki müşteriler saldırgan kocayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra müşteriler de saldırıyı izlerken saldırgan koca bıçak darbelerini karısının boynuna ve sırtına indirmeye devam etti.

12 BIÇAK DARBESİNE KARŞI KURTULUŞ

Saldırgan koca karısını karnından, boynundan ve sırtından toplamda 12 kez bıçakladı. Yere dizleri üzerine çöken kadın hareketsiz kalınca saldırgan marketten kaçarak uzaklaştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan talihsiz kadının durumunun iyiye gittiği açıklandı. Zainsk bölge savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameraları izlenerek saldırgan kocanın Süleyman Kırgızov olduğu belirlendi.

Polis ekipleri her yerde zanlıyı arıyor.

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