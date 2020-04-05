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05.04.2020 - 18:05 | | AA

Eski Libya Başbakanı Cibril, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eski Libya Başbakanı Cibril, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

 

Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Başbakanı olarak görev yapmıştı.

İngiltere'de polisler vatandaşların evinde kalması için her yolu deniyorİngiltere'de yetkililer, vatandaşların evde oturması için her yolu deniyor. Sandbach polisi, ünlü müzik grubu Bee Gees'in "Hayatta Kal" (Stayin Alive) şarkısı eşliğinde dans ederek video çekti ve yayınladı.
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