Eski Naziler Sovyetler için casusluk yapmış

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre İsrail’deki bir üniversitede tarih dersleri veren Danny Orbach, Amerikan ve Alman istihbarat teşkilatlarına dair yakın zamanda gizliliği kaldırılan belgelere dayandırdığı araştırmasında dikkat çeken iddialara yer verdi.

Almanya’nın bölünmesinin ardından ortaya çıkan Batı Almanya, Federal Haber Alma Servisi (BND) adıyla yeni bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. BND, o yıllarda Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği’ndeki komünist yönetime zarar vermeye odaklanmıştı. BND 1956-1971 arasında, ülkenin Nazi dönemi istihbarat teşkilatlarının yüzlerce eski üyesini istihdam etmişti. Gestapo (Gizli Devlet Polisi) ve BND, bu isimlerin dosyalarını 1960’larda ve 1970’lerde imha etmişti. Ancak Orbach’ın araştırması, bu eski Nazi istihbarat subaylarının çoğunun Batı Almanya’ya sadık kalmadığını belirtiyor. Orbach, bu isimlerin, önemli sırları yabancı istihbarat teşkilatlarına satmaya çalıştığını öne sürüyor. Akademisyen, bu eski Nazilerin “paralı asker ve köstebek olarak” çalıştığını, ancak çoğunun SSCB tarafından işe alındığını belirtiyor.