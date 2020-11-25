25.11.2020 - 11:26 | | İHA
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja hayatını kaybetti
Nijer hükümeti, 82 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja’nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tandja’nın ölümünün ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja hayatını kaybetti. Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tandja’nın ailesine baş sağlığı dilerek “Yas tutan Nijer halkına ve Tandja’nın ailesine başsağlığımı iletiyorum. Tandja ruhu huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja, 1999 yılında Nijer’in sivil yönetime geçişinin ardından seçimi 2 defa kazanmıştı.Tandja 2004 yılında yeniden seçilmesinin ardından ülkede etkili olan açlık krizi nedeniyle muhalifler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Tandja, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.
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