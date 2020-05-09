Esrarengiz komplo teorisi olay yarattı!

Kim tarafından hazırlandığı henüz belirlenemeyen videoda, Judy Mikovits isimli eski doktorun görüşlerine yer veriliyor ve koronavirüs salgınının, büyük bir planın parçası olduğu öne sürülüyor.

Belgesel şeklinde hazırlanan ve tüm internete bir anda yayılan videoda, “maske ve eldiven kullanmanın kişileri hasta ettiği”, “plajların kapatılmasının yanlış olduğu zira mikrobun suda öldüğü” gibi bilimden tamamen uzak iddialara yer veriliyor. Videoda görüşlerine yer verilen eski doktorun aşı karşıtı bir komplo teorisyeni olduğu biliniyor. Videonun benzer komplo teorisi derlemelerinden çok daha yüksek kalitede çekilmiş olması da dikkat uyandırıyor. Video sosyal medya platformları Facebook, Twitter ve Youtube tarafından engellendi.