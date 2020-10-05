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HaberlerDünya Haberleri Etiyopya, Hedasi Barajı üzerindeki tüm uçuşları yasakladı
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05.10.2020 - 11:36 |

Etiyopya, Hedasi Barajı üzerindeki tüm uçuşları yasakladı

Etiyopya, ülkenin batısında inşası süren Hedasi Barajı üzerindeki tüm uçuşları güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Etiyopya, Hedasi Barajı üzerindeki tüm uçuşları yasakladı

The Reporter gazetesinin haberine göre, Etiyopya Sivil Havacılık İdaresi Genel Direktörü Wesenyeleh Hunegnaw, güvenlik birimleriyle yapılan istişareler neticesinde barajın üzerinden tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişinin yasaklandığını söyledi.

Hunegnaw, Benishangul-Gumuz eyaletinde yer alan barajın üzerinden geçişlerin özel izne bağlı olacağını aktardı.

Etiyopya ordusu, Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan koruyacağını açıklamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

 

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