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18.07.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Etiyopya Türkiye’den arabuluculuk istedi

Etiyopya’nın 2011’de Mavi Nil üzerinde yapımına başladığı, bölgede ekonomik ve siyasi sonuçlara yol açabilecek Hedasi Barajı’nın, bu ülkeyle komşuları Mısır ve Sudan arasında yarattığı gerilim sürerken, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) de el attığı krizde Türkiye’den arabulucuk istendi.

Etiyopya Türkiye’den arabuluculuk istedi
ECEM TOPLAR Ankara

Aynı zamanda Etiyopya Başbakanı’nın özel temsilcisi olan, eski Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasında yeni ticaret ve yatırım olanaklarının ele alındığı görüşmede Wirtu, Türkiye’nin, son dönemde alevlenen krizde orta yolun bulunması üç ülke arasındaki baraj düğümünde arabulucu olmasını teklif etti.

Mısır, Sudan ve Etiyopya’yı sıcak çatışmanın eşiğine getiren ve Nil Nehri üzerinde hakimiyet mücadelesine yol açan Hedasi Barajı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) projesi, önümüzdeki yıllarda Doğu Afrika’nın kaderini doğrudan etkileyecek. Etiyopya, şu ana kadar barajın yüzde 74’ünü tamamlarken, Afrika’nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor. Barajla ilgili bir uzlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Mısır ile Sudan, anlaşma olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkarken, Etiyopya, anlaşma olmasa da barajın bu ay doldurulacağını duyurmuştu.

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