MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Europol, "Hızlı ve Öfkeli" soyguncuları böyle yakaladı...
ABONE OL
10.03.2020 - 23:34 |

Europol, "Hızlı ve Öfkeli" soyguncuları böyle yakaladı...

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Romanya ve Fransa güvenlik birimleriyle düzenlediği ortak operasyonla seyir halindeki TIR'ları soyan şebekeye mensup 68 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol, "Hızlı ve Öfkeli" soyguncuları böyle yakaladı...

Europol’den yapılan açıklamada, şebekenin "Hızlı ve Öfkeli" filmindeki gibi seyir halindeki TIR'lardan soygun yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, şebekenin bu yöntemle değeri 10 milyon avroyu bulan 150 soygun yaptığı ifade edildi.

Şebeke üyelerinin bir kısmının hedefe aldıkları TIR'ı önüne ve iki tarafına yanaşarak yavaşlattığı, diğerlerinin de TIR'ın dorsesine yanaşarak kapağını açtığı ve buradan aldıkları eşyaları yol kenarına fırlattığı aktarılan açıklamada, şebekenin kalan üyelerinin de bu eşyaları yol kenarından topladığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında 37'si Romanya, 10'u Fransa, 10'u İspanya, 6'sı Hollanda ve 5'i İsveç’te olmak üzere 68 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! (Covid-19) Koronavirüsü belirtileri nelerdir, aşısı ve tedavisi bulundu mu?

    Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! (Covid-19) Koronavirüsü belirtileri nelerdir, aşısı ve tedavisi bulundu mu?

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber