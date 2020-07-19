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19.07.2020 - 13:50 |

Evdeki yaşı büyük çocuklar tehlike saçıyor

Güney Kore'de yapılan araştırma, yaşı büyük çocukların ev sakinlerine koronavirüs bulaştırma riskinin yüksek olduğunu gösterdi.

Evdeki yaşı büyük çocuklar tehlike saçıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), evlerde yaşı büyük çocuklar tarafından yayılma olasılığının, küçük çocuklar ve yetişkinlerden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de 5 bin 706 Kovid-19 hastası ve temas ettikleri 59 bin 73 kişinin takibiyle yürütülen çalışmanın bulguları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin internet sitesinde yayınlandı.

Kovid-19 hastalarının evde temas ettikleri kişilerin ortalama yüzde 11,8'inin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bu oranının yaşları 10 ila 19 olan hastalarla yaşayanlarda, yüzde 18,6 olarak tespit edildiği belirtildi.

Çalışmada incelenen gruplar arasında, Kovid-19'un evde en yüksek bulaşma riskinin, bu yaş aralığındaki çocuklardan kaynaklandığı vurgulandı.

Uzmanlar, 10 yaşından küçük çocukların Kovid-19'u bulaştırma oranının ise en düşük olduğunu belirtti ancak okullar açıldığında bu durumun değişebileceği uyarısında bulundu.

Birçok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve derslerin nasıl yürütüleceği konusunda tartışmalar sürüyor.

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