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24.10.2020 - 12:27 | | AA

Eve füze attılar, can kayıpları var

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.

Eve füze attılar, can kayıpları var

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.

Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.

Sahte vali 20 bin lira dolandırdıAdana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
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