Evine kabul ettiği vatandaş Fransız belediye başkanını çırılçıplak soydu

Corona virüs tedbirleri çerçevesinde işini evine taşıyan 53 yaşındaki belediye başkanı Pascal Houbron, kendisiyle aynı yaşlardaki bir kasabalıyı evine kabul etti.

Aralarında anlaşmazlık çıkınca, saldırgan sonradan sahte olduğu anlaşılan silahını çıkartarak belediye başkanından soyunmasını istedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Houbron’un evden çıkmasına da engel olan saldırgan, sosyal medyada paylaşacağını belirterek fotoğraflarını çekti.

Evden bir şekilde kaçmayı başararak komşusunun garajına saklanan Houbron, şu ifadeleri kullandı:

"15 yıl önce yurttaşların kuvvetle karşı çıktığı bir kent planlaması projesi teklif etmişti fakat kabul edilmedi. O olayı hiç unutmadı. Çıplak koşarak yardım çığlıkları attım. Bir komşum beni garajında sakladı. Daha önce ölüm tehditleri aldım ama size silah doğrultulması başka bir şey. Ben bunun için seçilmedim. Bir yurttaşı evimde kabul edecek kadar nazik davrandım ve bakın ne oldu."

57 yaşındaki saldırgansa polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.