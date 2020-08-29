29.08.2020 - 07:00 |
Evinin önüne giyotin kurdular
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un servetinin 200 milyar dolara ulaştığının açıklanmasının ardından eski Amazon çalışanının öncülük ettiği bir grup gösterici Bezos’un evinin önünde toplandı.
Amazon çalışanları için saatlik asgari 30 dolar ücret isteyen göstericiler, Bezos’un evinin önüne giyotin kurdu. Göstericiler adına konuşan eski Amazon çalışanı Chris Smalls “Daha yeni başlıyoruz. Her birimiz, Bezos’un ülke genelinde sahip olduğu lokasyonlara gidip, işçilerin talepleri karşılanana kadar mağazaları durduracağız” dedi.
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