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16.09.2020 - 11:32 | | İHA

Evinin üstünde uçuş yapan uçağa defalarca ateş etti

Rusya’da 57 yaşındaki bir kişi evinin üstünde uçuş yapan hafif motorlu uçağa defalarca ateş edince uçak tarlaya sert iniş yaptı.

Evinin üstünde uçuş yapan uçağa defalarca ateş etti

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Solneçnogorsk şehrinin Shevlino köyü yakınlarında bir pilot hafif motorlu uçağıyla uçuş yaptığı sırada 57 yaşındaki bir kişi pompalı tüfeğini eline alarak uçağa defalarca ateş etti.

Uçağın evinin üstünde aralıksız uçuş yaptığını savunan kişinin tüfeğinden çıkan kurşunlar havadaki uçağın hemen hemen her tarafına isabet etti. Motor kısmıyla uçağın gövdesinde çok sayıda delikler oluşan uçağın pilotu saldırı üzerine köydeki bir tarlaya iniş yapmaya çalıştı. Pilot telsizden kuleye bilgi verirken tarlaya da sert bir iniş yaptı. Pilotun çabası sayesinde uçak düşmekten kurtulurken köye ekipler gönderildi.

PİLOT  YARA ALMADAN KURTULDU

Rusya Soruşturma Komitesi’nin Bölge Ulaşım Soruşturma Dairesi Sözcüsü Elena Markovskaya olayla ilgili yaptığı açıklamada uçağın yere 100 metre mesafede uçuş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradığını ve saldırganın gözaltında tutulduğunu açıklandı. Markovskaya uçağın sert bir iniş yaptığını ve isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle uçakta büyük hasar oluştuğunu ifade ederken pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu pilota kurşun isabet etmemesinin büyük bir şans olduğunu söyledi. Piper PA-28 Cherokee tipi uçağın tarladan kaldırılarak hangara çekileceği öğrenilirken uçakta incelemelerde bulunulacağı ve bölge savcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

 

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