Evsiz, yangında hayvanları kurtardı

Evsiz Keith Walker hayatını tehlikeye atarak alevlerin arasına dalıp barınaktaki 6 köpek ve 10 kediyi kurtardı. Walker olaydan sonra şunları söyledi: “Doğruyu söylemek gerekirse alevler ve duman beni çok korkuttu. Ama Tanrı’nın beni oraya o hayvanları kurtarmam için yolladığını düşünerek ölümü göze aldım. Bir köpeği seviyorsanız herkesi seversiniz.”