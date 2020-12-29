29.12.2020 - 07:00 |
Evsiz, yangında hayvanları kurtardı
ABD’nin Atlanta kentindeki “W-Underdogs” adlı hayvan barınağında yangın çıktı, Alevler barınağı sararken, çocukluğundan beri sokakta yaşayan ve bu bölgeyi mesken edinen Keith Walker (53) imdada yetişti.
Evsiz Keith Walker hayatını tehlikeye atarak alevlerin arasına dalıp barınaktaki 6 köpek ve 10 kediyi kurtardı. Walker olaydan sonra şunları söyledi: “Doğruyu söylemek gerekirse alevler ve duman beni çok korkuttu. Ama Tanrı’nın beni oraya o hayvanları kurtarmam için yolladığını düşünerek ölümü göze aldım. Bir köpeği seviyorsanız herkesi seversiniz.”