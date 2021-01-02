F-35’lerin seri üretimi ‘süresiz’ beklemede...

Bloomberg’in haberine göre, 398 milyar dolarlık projenin seri üretime taşınabilmesi için gerekli kilometre taşlarından biri daha, Savunma Bakanlığı’nın Satın Alma ve İdame Müsteşarı Ellen Lord tarafından adeta çöpe atıldı. Lord’un Sözcüsü Jessica Maxwell, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, “teknik zorluklar ve Kovid-19’un etkisiyle”, pahalı silah sisteminin test edilmesine yönelik simülasyonların hazırlığı sürecinin ertelendiğini belirtmişti. Maxwell, yeni tarihin, bağımsız teknik inceleme sonrası belirlenebileceğini kaydetmişti.

Seri üretim onayı kararı, böylece Joe Biden’ın dönemine kalmış oldu. Test ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, bu verilerin transferi, analizi ve nihai raporun taslağının Pentagon’la Kongre üyelerine gönderilmesinin 3-4 ay daha ekstra zamana mal olacağı belirtiliyor.Bugüne kadar 600 uçağın teslimatı yapılırken, 9 ülkede kullanılıyor. Ancak F-35’in halen Rus ve Çin hava savunma sistemlerine karşı etkinliğinin kanıtlanamadığı belirtiliyor.