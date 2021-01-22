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22.01.2021 - 15:04 | | İHA

Fabrikada korkutan yangın! Geceyi aydınlattı...

ABD'nin Washington eyaletindeki bir kasabada yer alan fabrikada yangın çıktı. Fabrikada patlama tehdidi bulunduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine tahliye emri verildi.

Fabrikada korkutan yangın! Geceyi aydınlattı...

ABD'nin kuzeybatısında bulunan Washington eyaletine bağlı bir kasabada yer alan fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Grant County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, amonyak patlaması riski bulunduğu duyuruldu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge halkı için tahliye emri yayınladı. Açıklamada, "Seviye 3 bildirimi bölgeyi hemen terk etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Gecikmeyin. Kolluk kuvvetleri, bölge sakinine haber vermek için kapı kapı dolaşacak" denildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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