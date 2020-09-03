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03.09.2020 - 17:28 | | AA

Facebook ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamlara izin vermeyecek

Sosyal medya devlerinden Facebook, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamları donduracağını açıkladı.

Facebook ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala siyasi reklamlara izin vermeyecek

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, seçimlere müdahale önlemleri kapsamında aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkenin böylesine bölündüğü ve seçim sonuçlarının günler hatta haftalar sonra sonuçlanabileceği bir ortamda sivil itaatsizlik riskinin artmasından endişe duyduğunu belirten Zuckerberg, ''Bu seçim her zamanki gibi bir seçim olmayacak ve bu yüzden herkesin demokrasimizi koruma sorumluluğu var.'' ifadesini kullandı.

Seçimlere 7 gün kala adayların yeni iddialara yanıt verecek yeteri kadar zamanları olmaması ihtimaline karşı Facebook'ta siyasi reklamlara izin verilmeyeceğini vurgulayan Zuckerberg, seçim sonuçları açıklanmadan önce zafer ilan eden adayların paylaşımlarına ise uyarı etiketi ekleyeceklerini kaydetti.

Zuckerberg, ayrıca oy kullanmaya gidenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapacağını iddia eden paylaşımların Facebook'tan kaldırılacağını ifade etti.

Binali Yıldırım ve eşi Covid-19'a yakalandıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
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